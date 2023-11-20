Мир 20 ноября 2023, 04:57 Стало известно, как сейчас живет выступившая против СВО мать Наташи Королевой Мать певицы Королевой Людмила Порывай живет в Майами и поддерживает Украину YouTube

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Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай прославилась благодаря программе «Время обедать!» на Первом канале, которую вела вместе с дочерью. Но в последнее время о ней не слышно. Как и где она сейчас живет, рассказало издание News.ru.

После закрытия передачи женщину приглашали на разные программы в качестве эксперта. В 2018 году Порывай даже выпустила свою песню под названием «Пальчики оближешь». По словам Порывай, петь она начала после совета телеведущего Ивана Урганта.

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В 2022 году Людмила пришла на выступление украинской певицы Ирины Билык в США. На мероприятии мать Королевой укуталась в украинский флаг и открыто заявила, что поддерживает Украину. Также женщина раскритиковала своего зятя актера Тарзана (Сергея Глушко), который занял сторону России.

Сейчас Порывай живет в Майами. После эмиграции она познакомилась с Игорем Эльпериным, который теперь — ее муж. У супруга Людмилы ресторанный бизнес в Штатах, а сама женщина владеет несколькими квартирами в стране.

Ранее стало известно, куда исчез телеведущий, популяризатор нетрадиционной медицины Геннадий Малахов. Сейчас знаменитость выпускает ролики на YouTube.