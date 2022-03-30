Стало известно, как российские беспилотники ведут боевое дежурство на Украине

Начальник расчета БпЛА Алексей Иванов рассказал о том, как российские беспилотники ведут боевое дежурство на Украине. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По его словам, беспилотник «Орлан» дежурит в небе больше 10 часов. За это время он транслирует в пункт управления сведения о позициях ВСУ, а также перемещение техники, замаскированные командные пункты, огневые точки, новые укрепрайоны. Расчет при необходимости может поочередно запустить с одной пусковой установки до четырех «Орланов».

Иванов отметил, что он вместе с сослуживцами научились безошибочно определять технику противника. Например, неделю назад украинская батарея реактивных систем «Ураган» пыталась спрятаться от взора «Орлана», но не смогла.

«Были пересечены у них два населенных пункта, в том числе большая трасса. Очень большое количество автомобилей повреждено, сопутствующей техники. Два сооружения жилых были повреждены. То есть снесены заборы, углы зданий. Они бегали, бегали, бегали от нас порядка трех-четырех часов», — сообщил военный.

С начала проведения спецоперации «Орланы» Иванова обнаружили 20 крупных военных объектов. Все они были уничтожены.