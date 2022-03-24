Стало известно, как расчеты за газ в рублях скажутся на мировой экономике

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объяснил, как возможные расчеты с недружественными странами за российский газ в рублях могут сказаться на мировой экономике в целом. Об этом написал «ПолитЭксперт».

По словам аналитика, это так называемые контрсанкции на действия коллективного Запада. Партнерам придется пойти на эти условия, поскольку от российского газа они отказаться не могут.

«Катар не сможет серьезно заменить российский газ. Азербайджан — теоретически может, но это будет реэкспорт. Труба, которая идет в него, это позволяет. Остается Туркмения. 93% их экспорта — это Китай. Но у них новый президент, с ними надо как-то договариваться, это для Европы долго», — пояснил аналитик.

Также укрепление российской валюты может дать новую жизнь замороженному Европой газопроводу «Северный поток — 2». Его общая транспортная способность — 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Если переход на оплату в рублях состоится, то это поддержит и котировки «Газпрома», заключил Разуваев.