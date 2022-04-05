Стало известно, как работают связисты ВС РФ во время спецоперации

Российские военные постоянно прослушивают переговоры ВСУ, чтобы не упустить важных деталей. Накануне система радиоконтроля перехватила важные переговоры о передвижении крупной группировки войск. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Абсолютно все переговоры нами прослушиваются. Так, нами был перехвачен разговор из которого следовала информация о перемещении крупной группировки противника, о чем мы незамедлительно доложили командованию для принятия дальнейшего решения», — сообщил радиоразведчик Александр.

Для того, чтобы российские военные имели связь с генеральным штабом, раздается военный интернет.

«Это закрытая конференц-связь. Здесь стоит шифровка… Им понадобится лет восемь, чтобы расшифровать одну нашу фразу. Передаю привет маме. У нас все хорошо», — сообщил начальник радиорелейной станции Руслан.

После прослушивания какой-то важной информации, она тут же уходит командованию, отметили радиоразведчики.