Стало известно, как работают истребители Су-35 и Су-30СМ в ходе спецоперации

Российские летчики рассказали, как работают истребители Су-35 и Су-30СМ в ходе спецоперации в Донбассе. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Перед полетом авиатехники проводят визуальный осмотр самолета, чтобы на фюзеляже не было трещин и повреждений. Особое внимание они уделяют состоянию шасси, двигателю и качеству всех технических жидкостей.

После того, как летчик набирает высоту, истребители выходит на сверхзвуковую скорость. Затем он ищет наземную цель противника и запускает ракету «воздух-земля» без вхождения в зону действия неприятеля.

Истребители Су-30СМ и Су-35 могут оснащаться практически любым типом вооружения. Ракеты класса «воздух-воздух» уничтожают самолеты противника на дистанции до 300 километров. Уникальность комплекса состоит в том, что он может применяться вне досягаемости ПВО противника.