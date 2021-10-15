Стало известно, как наказывают пьяных водителей в разных странах

Названы способы борьбы с пьяными водителями в разных странах мира. Об этом сообщила Pravda.Ru.

В Европе чаще всего нарушителей наказывают крупными штрафами. В Германии они достигают 3000 евро, во Франции — 4500 евро.

В Китае за пьяное ДТП с погибшими водителя ждет смертная казнь. При этом в стране меньше всего таких прецедентов по сравнению со всем миром.

В Японии пьяных водителей штрафуют на сумму от 9000 долларов, а его пассажиров — на 3000 долларов. При этом там нет верхней границы штрафов. Одного водителя за ДТП с погибшим оштрафовали на 2,5 миллиона долларов.

В США за пьяное ДТП с погибшими могут линчевать. Если водитель был нетрезв и не попал в аварию — его просто оштрафуют или отправят на исправительные работы. Если же водитель устроил ДТП с пострадавшими и его поймали не полицейские, а свидетели — они могут сами разобраться с ним.