Европа не останется этой зимой без газа, даже при условии особо суровых морозов и при более чем 40-процентном опустошении ПХГ. Такое мнение высказал в интервью агентству «Прайм» руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Иститута проблем газа и нефти Алексей Мастепанов.

По его словам, при самом негативном сценарии опустошить ПХГ в Европе могут лишь к весне. При этом он подчеркнул, что европейские контрагенты не хотят превышать лимит по текущим высоким ценам и потому сокращают поставки газа из РФ. Текущую же цену за газ он назвал спекулятивной.

«Нынешняя цена на газ — исключительно спекулятивная. Но если такие высокие цены продлятся, нехватки газа все равно не будет! В этом случае можно смело утверждать, что сжиженный газ из США и Катара пойдет не в Китай, а в Европу и проблема будет решена в течение недели — максимум двух», — сказал эксперт.

Он также отметил. Что Евросоюз может вернуться к традиционному топливу — углю и мазуту, загрузив ими простаивающие в настоящее время мощности тепловых электростанций Однако на данный момент большой нужды в этом нет — энергопотребление не растет. А с учетом опасений введения новых ограничений из-за штамма «омикрон» коронавируса оно едва ли вырастет в скором времени.

Ранее депутат бундестага Штефан Котре раскритиковал действия правительства США, которые поощряют необоснованные требования украинских властей к газопроводу «Северный поток — 2».

По его мнению, Штатам следует это прекратить. Также депутат прокомментировал то, что в оборонный бюджет США на 2022 год не входят санкции против «Северного потока — 2». Он назвал это «лучиком надежды».