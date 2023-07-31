Мир 31 июля 2023, 07:51 Стало известно, как будут работать учебно-боевые центры России и Белоруссии МИД: учебно-боевые центры России и Белоруссии будут работать на базе воинских частей РИА «Новости»

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Учебно-боевые центры совместной подготовки военных из России и Белоруссии начнут работу на базе воинских частей. Об этом РИА «Новости» рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, в нынешнее время страны реализуют принятый план по проведению мероприятия в целях повышения безопасности Союзного государства.

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«Совместные масштабные учения проводятся на регулярной основе на территории двух стран, начала работу совместная региональная группировка войск», — сказал представитель МИД.

Полищук отметил, что сроки размещения российских военных объектов в Вилейке и Барановичах ранее продлили еще на 25 лет.

«Также мы утвердили до 2025 года совместную программу военно-технического сотрудничества. Сейчас прорабатываем создание учебных центров для всех видов войск», — добавил он.

В середине июля белорусская сторона ратифицировала соглашение о создании учебных военных центров для обучения войск Союзного государства.