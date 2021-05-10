Стало известно, как британский шпион чуть не начал ядерную войну с Россией

Третья мировая войн могла внезапно развернуться, когда и ЦРУ, и МИ-6 получили экстренное предупреждение от шпиона, заявившего, что у него есть проверенные сведения о «неминуемом ядерном ударе» Москвы. Это произошло в разгар холодной войны.

Полковник советской разведки Олег Пеньковский в 1950-1960-х годах информировал Великобританию и США о планах Кремля по размещению ракет на Кубе. Как сообщает издание Еxpress, его разведданные привели в конченом разрешению «кубинского кризиса». Его называли шпионом, который спас мир, и за свои усилия он получил кодовое имя Hero (герой).

Шпион Пеньковский сообщал своим хозяевам экстренные данные посредством звонков на различные телефоны. Такой вид оповещения был признан самым быстрым. Обычно он передавал записки.

Для того, чтобы оповестить о том, что Москва решилась на ядерный удар, Пеньковскому надо было позвонить на американский и британский телефонные номера, трижды выдохнуть в трубку и завершить звонок. Это был сигнал о том, что у него появились достоверные сведения о ядерном ударе.

Такие звонки были зарегистрированы 2 ноября 1962 года. Примерно через неделю после окончания ракетного «кубинского кризиса». Однако советские ракеты все еще находились на Кубе, а западные войска - были в боевой готовности.

Сейчас уже известно, что звонки сделаны были, скорее всего, уже после ареста Пеньковского. Вероятно, он был допрошен сотрудниками КГБ и сообщил им о такой форме передачи информации, скрыв ее настоящее значение. Пеньковский, по воспоминаниям коллег, в принципе был нестабилен и одержим ядерной войной с Россией. Потеряв надежду, он мог попытаться таким образом отомстить за свой арест.

К счастью, и заместитель главы ЦРУ в Москве Хью Монтгомери, и начальник отдела МИ-6 Джервес Коуэлл, скептически отнеслись к поступившему сигналу. Они ничего никому не сказали, избежав неоправданной паники.

Зато этот случай высветил необходимость быстрой, четкой и прямой связи между США и Советским союзом. В результате была открыта горячая линия Москва-Вашингтон. Позже ряд соглашений снизил напряженность между странами.

По мнению журналиста немецкого издания Focus Томаса Егера, статус сверхдержавы России обеспечат атомный подводный дрон «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Циркон».