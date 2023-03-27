Мир 27 марта 2023, 14:25 Стало известно, к чему приведет девальвация доллара Экономист Колташов: девальвация доллара — это выход для США из банковского кризиса

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов сообщил, что единственным выходом для Соединенных Штатов из банковского кризиса может стать девальвация доллара. Об этом написало ИА НСН.

«Для США реальный выход — девальвация доллара. Если бы они опустили доллар в несколько раз, то это вызвало бы проблемы в американской экономике, но также быстро можно было бы перестроить промышленные предприятия», — сказал экономист.

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Ранее стало известно, что Федеральный резерв США за неделю выделил 500 миллиардов долларов на поддержку банковского сектора. Финансисты считают, что таким образом можно уменьшить скорость экономического кризиса.