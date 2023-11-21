Мир 21 ноября 2023, 02:43 Стало известно, из-за чего провалились переговоры России и Украины Экс-помощник генсека ООН Шуленбург: НАТО запретил Зеленскому завершить конфликт РИА «Новости»

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Страны НАТО, в первую очередь США и Великобритания, вынудили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией в марте 2022 года и продолжить конфликт. Об этом рассказали бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург и бывший председатель Военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куятв в статье для Brave New Europe.

Фон дер Шуленбург сообщил, что уже через месяц после начала СВО Россия и Украина в ходе переговоров согласовали условия урегулирования конфликта. Украинские власти обещали отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз в обмен на признание территориальной целостности страны. Но, по словам экс-советника, эти успешные переговоры провалились из-за сопротивления со стороны НАТО.

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«Причина в том, что такое мирное соглашение было бы равносильно поражению НАТО, прекращению расширения НАТО на восток и, таким образом, концу мечты об однополярном мире, в котором доминируют США», — выразил уверенность бывший советник генсека ООН.

В статье также указали, что в начале конфликта Зеленский стремился к миру и пытался организовать переговоры через посредничество бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что некоторые западные страны призвали киевские власти начать переговоры с Россией.