Мир 11 февраля 2024, 16:24 Стало известно имя нового командующего сухопутными войсками ВСУ Зеленский назначил Павлюка командующим сухопутными войсками ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Пост командующего сухопутными войсками ВСУ занял бывший первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликовали на официальном сайте.

«Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины», — следует из указа.

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Это не первая перестановка в украинском военном руководстве. Самой значимой в череде увольнений стала отставка главкома ВСУ Валерия Залужного. На его место Зеленский назначил Александра Сырского, которого украинские солдаты прозвали «мясником».

Вслед за Залужным президент снял с поста начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу. Его заменил экс-замкомандующего силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич. В тот же день с должности сняли первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Ранее бывший советник госсекретаря США предположил, что Залужного не расстроило увольнение. По мнению эксперта, экс-главком ВСУ снимет с себя ответственность за поражение Украины в конфликте.