11 февраля 2024, 16:24
Стало известно имя нового командующего сухопутными войсками ВСУ
Зеленский назначил Павлюка командующим сухопутными войсками ВСУ
Пост командующего сухопутными войсками ВСУ занял бывший первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликовали на официальном сайте.
«Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины», — следует из указа.
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Это не первая перестановка в украинском военном руководстве. Самой значимой в череде увольнений стала отставка главкома ВСУ Валерия Залужного. На его место Зеленский назначил Александра Сырского, которого украинские солдаты прозвали «мясником».
Вслед за Залужным президент снял с поста начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу. Его заменил экс-замкомандующего силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич. В тот же день с должности сняли первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
Ранее бывший советник госсекретаря США предположил, что Залужного не расстроило увольнение. По мнению эксперта, экс-главком ВСУ снимет с себя ответственность за поражение Украины в конфликте.
Владимир Зеленский
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Александр Сырский
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