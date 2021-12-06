Стало известно имя нового главы МИД Германии

Пост министра внутренних дел Германии занял политик из Гессена Ненси Фезер. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на слова кандидата на пост Федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Ненси Фезер станет членом нового правительства страны.

Ранее Ангелу Меркель торжественно проводили с поста канцлера Германии. Мероприятие сопровождал военный оркестр. Однако президент Сальвадора высмеял церемонию. По его словам, подобные почести характерны для стран, где главенствует диктатура.