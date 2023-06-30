Мир 30 июня 2023, 12:40 Стало известно имя хоккеиста, которого по подозрению в шпионаже задержали в Польше РЕН ТВ: задержанным по подозрению в шпионаже в Польше хоккеистом оказался Максим Сергеев РИА «Новости»

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Задержанным польскими властями по подозрению в шпионаже хоккеистом оказался 20-летний россиянин Максим Сергеев, сообщил телеканал РЕН ТВ. По его информации, спортсмен находится в республике с осени 2021 года.

Авторы статьи отметили, что Максим Сергеев перебрался в Польшу в октябре 2021 года. Там он выступает за один клубов местной высшей лиги.

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил «Спорт-Экспрессу», что польские власти перешли все границы русофобии. По словам парламентария, нужно было додуматься до того, чтобы обвинить спортсмена в шпионаже.

«Это уже ни в какие ворота не лезет <…>. Мы своих не бросаем, граждан Российской Федерации. Мы возьмем под контроль эту ситуацию», — отметил он и добавил, что представители Минспорта и посольства России окажут задержанному юридическую поддержку.

Ранее Генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил об аресте россиянина, который якобы занимался шпионажем. По словам главы польского Минюста, мужчина будто бы прикрывался деятельностью и статусом спортсмена.