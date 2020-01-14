Стало известно, где Штаты построят новый коллайдер
Минэнерго США уточнило, где будет построена новая установка электрон-ионного коллайдера, передает «Газета.ru».
По данным издания, установку построят в Брукхейвенской национальной лаборатории в штате Нью-Йорк. Стоимость коллайдера составляет около двух миллиардов долларов. Планируется, что первые испытания устройства начнутся через 10 лет. В профильном ведомстве добавили, что установка будет использоваться для изучения сильного взаимодействия и внутреннего строения протонов и нейтронов.