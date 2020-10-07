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    07 октября 2020, 08:43

    Стало известно, где сейчас находится президент Киргизии

    Анастасия Калинина

    Пресс-секретарь главы Киргизии Толгонай Стамалиева сообщила, что Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке. Ранее в местных СМИ появилась информация, что президент уехал в южные регионы страны.
    Стало известно, где сейчас находится президент Киргизии

    «Президент [Киргизии Сооронбай Жээнбеков] по-прежнему находится в Бишкеке», — передает ТАСС слова пресс-секретаря.

    Волнения в стране начались после парламентских выборов. Местные жители были возмущены многочисленными нарушениями, начались массовые протесты. В результате итоги выборов были отменены. При этом президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает, что митинги в стране являются попыткой незаконного захвата власти.

    Во время беспорядков в Киргизии пострадали 768 человек. Большинство из них лечатся дома, в больницах находится 218 пациентов, семеро из них — в реанимации.

    Руководитель проекта «Россия — Евразия» Михаил Чернов предположил, что Киргизия может воссоединиться с Россией. По мнению эксперта, в стране сейчас нет государства и только Россия может помочь в создании нового. Также он напомнил, что 20 лет назад киргизская сторона на парламентском уровне предлагала идеи о воссоединении, передает РИА ФАН.

    Новости SMI.FM