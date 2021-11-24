Стало известно, где президент США Байден проведет отпуск

Президент США Джо Байден решил провести отдых в Массачусетсе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

На отдыхе политик проведет пять дней. На данный момент он уже приехал на курортный остров Нантакет. До воскресенья президент США не будет появляться на публичных мероприятиях. Свой отдых он приурочил к национальному празднику страны — Дню благодарения. Состоится он в четверг, 25 ноября, передал RT.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о намерениях Байдена баллотироваться на пост президента в 2024 году. Политик хочет избраться на второй срок, несмотря на снижение его рейтинга.