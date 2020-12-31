Стало известно, где похоронят Пьера Кардена

Кардена не стало 29 декабря. Он является одним из самых известных людей Франции, хотя по происхождению — итальянец. Карден родился в многодетной семье в Сан-Бьяджо-ди-Каллальта. Вместе с родственниками еще в детские годы он переехал во Францию. В начале карьеры работал у Кристиана Диора, а затем открыл свой модный дом.

Карден подарил миру много вещей, без которых трудно теперь представить жизнь. Это водолазки, мини-юбка из кожи, черные колготки, сапоги-чулки. В разные годы активно работал с Советским Союзом и Россией. Например, он шил костюмы для постановок в советских театрах.

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Кардена. Политик заявил, что известный кутюрье был послом французской моды. Модельер расширял границы, устраивая показа в разных точках мира.

Всю свою жизнь Карден пытался расширить горизонты: он придумал одежду прет-а-порте и создал первую коллекцию от кутюр для мужчин. Модельер узаконил систему лицензирования, навсегда дав свое имя духам, одежде, коробкам конфет и куклам.

«Он взаимодействовал со всеми видами искусства. От кино, звезд которого одевал и создавал костюмы, до архитектуры. Его вилла на Ривьере, ставшая местом проведения показов, стала футуристическим гимном современному искусству», — сказал французский лидер.