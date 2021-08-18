Стало известно, что ждет афганских женщин при правлении талибов*

Талибы*, полностью захватившие власть в Афганистане, начали снова устанавливать свои правила. Они пообещали женщинам свободу, однако многие эксперты в это не верят. О том, какие правила должны соблюдать женщины при шариате, рассказал «ФедералПресс».

Многие учебные заведения в Афганистане основаны исламскими женщинами. Например, Фатима аль-Фихри сыграла немаловажную роль при открытии в 859 году университета Аль-Карауин. Афганские женщины имели право не просто учиться, но и защищать академическую степень, становиться преподавателями или учеными.

При прошлом правлении талибов* в стране слабому полу полностью запрещалось учиться, в том числе женщины не имели возможности получать медицинскую помощь. Талибы* поощряли образование девочек, но только до восьми лет.

Также талибы* требовали от женщин Афганистана носить одежду, полностью закрывающую голову и тело. Яркие ткани также были под запретом, так как считались сексуально привлекательными. Салоны красоты были закрыты, косметика и лак для ногтей были недоступны. Сейчас талибы* пообещали отменить ношение чадры, но хиджаб по-прежнему остается обязательным.

*Талибы — участники движения «Талибан», запрещенного в России