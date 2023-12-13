Мир 13 декабря 2023, 09:38 Стало известно, что войдет в новый пакет американской военной помощи Украине Блинкен: США отправят на Украину боеприпасы для ПВО, артиллерии и HIMARS Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Новый пакет помощи Соединенных Штатов для Украины включит боеприпасы для противовоздушной обороны, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Вооружения <…> включают боеприпасы ПВО, компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, <…> ракеты HARM, противотанковые боеприпасы», — процитировало его РИА «Новости».

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Кроме того, ВСУ получат патроны для стрелкового оружия и вспомогательное оборудование. В пакет помощи на 200 миллионов долларов также входят сервисные услуги, услуги обучения и доставки оружия. При этом, если конгресс не одобрит выделение Украине дополнительных средств, этот пакет помощи от США может стать одним из последних, подтвердил Блинкен.

Ранее о том, что средств США хватит лишь на два пакета помощи Украине, заявил координатор Стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.