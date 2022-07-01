Стало известно, что получит Турция за членство Финляндии и Швеции в НАТО

Турция приняла решение допустить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Политолог Владимир Сергиенко рассказал, что получила страна за свою лояльность. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Telegram-канал эксперта.

Специалист пояснил, что с большой вероятностью в Турцию направят технологии, которые ранее были запрещены из-за санкций. Кроме того, страна получит самолеты из США, а также макрокредитование.

«Почему так думаю? Потому что не нашел там ни у кого красивых глазок», — отметил Сергиенко.