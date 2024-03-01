Мир 01 марта 2024, 21:09 Стало известно, что Макрон и Шольц думают друг о друге Bloomberg: Макрон раскритиковал Шольца за отсутствие смелости РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном безнадежно испортились, что негативно влияет на безопасность Европы. Об этом сообщило Bloomberg.

«Макрон уверен, что канцлеру Германии не хватает смелости и он не может мыслить дальше краткосрочной перспективы. В Берлине французского лидера считают монархической фигурой, не способной реализовать свои грандиозные видения», — указали в публикации.

Реклама

В качестве примера авторы статьи привели недавнее заявление Макрона о возможности отправки войск стран НАТО на Украину, которое раскритиковал Шольц.

По данным Bloomberg, такие негативные взаимоотношения между Францией и Германией также влияют и на поддержку Украины. Без увеличения поставок боеприпасов российские военные могут уже к лету прорвать оборону ВСУ.

После конференции лидеров стран Евросоюза Макрон заявил, что европейские военнослужащие могут отправиться в зону конфликта. Немецкий канцлер Олаф Шольц не согласился с президентом Франции, отметив, что этого никогда не будет.