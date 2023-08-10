Мир 10 августа 2023, 00:07 Стало известно, что будет уметь новый вид танка Abrams X Американский танк AbramsX научат отражать атаки с крыши Википедия

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Американская компания General Dynamics презентовала новый вид танка Abrams X, который представляет собой модернизацию базового ОБТ M1 Abrams. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин в беседе с «Российской газетой».

У нового вида танка появился датчик комплекса активной защиты. Вероятно, с его помощью будут контролировать обстановку над крышей. По словам Лямина, военные специалисты с разных уголков планеты внимательно наблюдают за событиями в зоне спецоперации на Украине. Например, их интересует активное использование барражирующих боеприпасов и FPV-дронов, которые несут боевые части реактивных гранат.

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«Пока от них защищаются установкой различных экранов, но можно предположить, что через некоторое время появятся системы, которые будут оказывать активное противодействие», — заявил он.

Специалист отметил, что кроме этих средств поражения, также создали разные противотанковые ракетные комплексы, которые способны атаковать крышу бронетехники. Против таких вооружений тоже начнут искать решения.

У AbramsX есть необитаемая башня, вооруженная новой пушкой калибром 120 миллиметра с автоматическим заряжанием. Также будет присутствовать пушечная установка с удаленным управлением. Одна из ее целей — уничтожение подлетающих дронов. В передней части корпуса есть места для трех бойцов, а вместо газовой турбины встроят гибридную силовую установку.