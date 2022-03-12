Стало известно число цензурных ограничений Запада против СМИ и политиков РФ

Роскомнадзор сообщил о 85 западных ограничениях, связанных с цензурой в отношении российских политиков, общественных деятелей и организаций, СМИ и отдельных программ. Об этом со ссылкой на ведомство сообщили РИА «Новости».

На YouTube зафиксировали 36 инцидентов, в том числе 23 — в отношении аккаунтов целиком (среди них 15 аккаунтов СМИ). Среди ограничений — установки предупреждений о шокирующем и неприемлемом контенте в случаях, когда такого контента не было, возрастные ограничения для просмотра материалов, запрет на проведение онлайн-трансляций и, наконец, ограничения по отдельным материалам на аккаунтах, якобы за нарушения правил площадки.

В Facebook выявили 18 инцидентов. Это 14 ограничений в отношении аккаунтов (в том числе девять — в отношении СМИ) и четыре иных ограничения именно в отношении СМИ. Речь идет о присвоении отметок о недостоверности публикуемой информации, понижении публикаций в поисковой выдаче, запрете на размещение новых публикаций, а также ограничениях к отдельным материалам на аккаунтах «за нарушения правил площадки».

В Instagram Роскомнадзор выявил 13 инцидентов: 12 ограничений в отношении аккаунтов целиком (в том числе пять — в отношении СМИ) и одно ограничение, связанное с доступом к отдельным материалам на личной странице.

В Twitter инцидентов с ограничениями всего девять, в TikTok — семь. Еще два — в Google, оба связаны с запретом на скачивание приложений СМИ.

О блокировке социальной сети Instagram на территории РФ стало известно в пятницу, 11 марта. C таким требованием к Роскомнадзору выступила Генеральная прокуратура. Как заявил регулятор, сеть позволила распространение материалов, призывающих к совершению насильственных действий в отношении российских граждан, включая военнослужащих.

Процедура введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ завершится в 00:00 14 марта.

Глава социальной сети Instagram Адам Моззери заявил, что ее блокировка в РФ отрежет «друг от друга и от остального мира» 80 миллионов человек: по его данным, около 80% россиян подписаны на аккаунты за пределами своей страны.