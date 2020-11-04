Стало известно, чем кормили в Белом доме в день выборов

«Трамп неоднократно, в том числе на последних президентских дебатах, обвинял протестующих в использовании антиполицейского лозунга „Сосиски в тесте, поджарьте их, как бекон“», — написала она.

Такие призывы звучали во время поджогов полицейских участков. В это фразе используется слово pigs («свиньи»), которое часто используют для оскорбления правоохранителей.

Ранее стало известно, что демократ Сара Макбрайд стала первым в американской истории открытым трансгендером, получившим место в Сенате. Она представляет штат Делавэр.

Макбрайд станет самым высокопоставленным трансгендером в США после проведения присяги.

Демократ заявила, что очень благодарна людям, проголосовавшим за нее. Она надеется, что итоги выборов будут «сигналом для молодых людей, которым сложно вписаться в [стандарты] этого мира». Также политик выразила надежду, что в американской демократии найдется место для всех.