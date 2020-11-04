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    04 ноября 2020, 17:41

    Стало известно, чем кормили в Белом доме в день выборов

    Дарья Морозова

    Гостям на приеме в Белом доме в ночь выборов подавали сосиски в тесте, картофель фри, наггетсы из куриного филе и десерт. Об этом сообщила в Twitter журналистка Дженнифер Джейкобс.

    «Трамп неоднократно, в том числе на последних президентских дебатах, обвинял протестующих в использовании антиполицейского лозунга „Сосиски в тесте, поджарьте их, как бекон“», — написала она.

    Такие призывы звучали во время поджогов полицейских участков. В это фразе используется слово pigs («свиньи»), которое часто используют для оскорбления правоохранителей.

    Ранее стало известно, что демократ Сара Макбрайд стала первым в американской истории открытым трансгендером, получившим место в Сенате. Она представляет штат Делавэр.

    Макбрайд станет самым высокопоставленным трансгендером в США после проведения присяги.

    Демократ заявила, что очень благодарна людям, проголосовавшим за нее. Она надеется, что итоги выборов будут «сигналом для молодых людей, которым сложно вписаться в [стандарты] этого мира». Также политик выразила надежду, что в американской демократии найдется место для всех.