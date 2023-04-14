Мир 14 апреля 2023, 02:57 Стало известно, чего лишилась Европа из-за санкций против России Европа лишилась дешевого российского топлива из-за введенных против России санкций РИА «Новости»

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Европа после введения запрета на поставки российского топлива добилась обратного эффекта от санкций. Сырье в европейских странах сильно подорожало в то время, как российский экспорт бьет рекорды, сообщило РИА «Новости».

Россия продала за рубеж в марте на 33% дизельного топлива больше, чем в феврале. Отгрузки в черноморских портах прибавили 270 тысяч баррелей в сутки, побив максимум с 2016 года. Крупнейшим покупателем топлива в марте стала Турция, прибавившая 47%. Доля российского экспорта в стране на сегодня составляет 84% всего рынка.

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Эксперты отмечают полную смену рынков сбыта российского сырья. Это Ливия, Египет и Тунис, а также Бразилия, Египет и Марокко. Топливо у Москвы закупает крупнейший экспортер нефти — Саудовская Аравия.

Сами европейцы в преддверии собственного эмбарго по максимуму запасались российским горючим. В декабре экспорт дизеля из России в Европу достиг 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых 720 тысяч попадали в ЕС. Сейчас российское топливо закупается окольными путями и по цене значительно вше рыночной из-за отсутствия альтернативных поставок.

На сегодня Европа покупает российский дизель в Индии, Южной Корее, Саудовской Аравии. Они применяют разные схемы покупки санкционного сырья. В частности «не российскими» по правилам ЕС считаются смеси нефти и нефтепродуктов и они уже не попадают под эмбарго.

Эксперты предрекают Европе дороговизну и дальнейшее сокращение производства. По прогнозу ОПЕК, ограничения недружественных стран на импорт нефтепродуктов из России приведет к проблемам на европейском топливном рынке уже во II квартале.

Ранее сообщалось, что Европа продолжает потреблять российскую нефть, причем по той же самой схеме, по которой Украина покупала «словацкий» газ. ЕС обманывает население, прикрываясь эмбарго.