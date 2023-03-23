Мир 23 марта 2023, 01:09 Стало известно, чего больше всего боятся жители Германии R+V Versicherung: 63% немцев боятся войны, в которой бундесвер не сможет защитить ФРГ Picryl

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Более 60% жителей Германии боятся войны, в ходе которой немецкая армия не сможет защитить страну. Результаты социологического исследования опубликовала страховая компания R+V Versicherung.

В 2022 году компания проводила точно такой же опрос. Тогда тех, кто боится незащищенности со стороны бундесвера, было намного меньше. В 2023 году этот показатель вырос на 23%.

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Эксперты отметили, что это самый большой показатель с 1999 года. Тогда подобный страх испытывали 60% немцев. Это было связано с обстрелами Югославии солдатами НАТО.

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Также очень многие жители Германии — около 55% — боятся, что страну вовлекут в военный конфликт. Это число выросло на 13% по сравнению с прошлым годом.

Ранее газета The Financial Times подсчитала, что количество боеприпасов на складах бундесвера настолько мало, что их хватило бы лишь на несколько дней войны. Для пополнения запасов Германии необходимо выделить 20 миллиардов евро.