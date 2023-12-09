Мир 09 декабря 2023, 00:42 Стали причины отказа Зеленского от выступления в конгрессе США Globe and Mail: Зеленский испугался отказа США в помощи и не стал выступать IMAGO / Eric Lalmand/Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление перед конгрессом США, потому что испугался. Об этом сообщило канадское издание Globe and Mail.

Украинский лидер понял, что конгрессмены от Республиканской партии хотят проголосовать против запроса администрации президента США Джо Байдена на выделение Украине дополнительной финансовой помощи. Это бы сказалось на его рейтинге, который за последние месяцы и так снизился.

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«Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления», — уточнили в издании.

Это может также свидетельствовать о наличии больших проблем на Украине, ведь на Западе все меньше оптимизма насчет успехов ее вооруженных сил и быстрого окончания боевых действий.

Зеленского ранее уже предупредили о зреющем недовольстве в Киеве из-за неудач ВСУ, а также формировании неких «фракций сопротивления». Причина в том, что США и другие союзники Украины стали терять к нему интерес, утратив мотивацию. Ситуация для него усложнилась еще и после обострения палестино-израильского конфликта, перетянувшего на себя не только все внимание Запада, но и деньги с оружием.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отмену выступления Зеленского на брифинге в Конгрессе США тем, что «ситуация изменилась».