Мир 23 июля 2023, 12:18 «Стали напрягать». Лукашенко сделал громкое признание о бойцах «Вагнера» Президент Белоруссии Лукашенко признался, что бойцы «Вагнера» начали его напрягать РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что дислоцированные в республике подразделения частной военной компании «Вагнер» начали его напрягать, поскольку «хотят идти на Варшаву». Об этом он заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил ТАСС.

«Может, и не следовало говорить про это, но скажу. „Вагнеровцы“ нас начали напрягать, говоря, что им хочется на Запад. Просят разрешить. Спрашиваю, мол, зачем? Они — на экскурсию в Варшаву», — сказал белорусский лидер.

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Лукашенко отметил, что бойцы в настоящее время находятся в месте дислокации.

«Настроения у них плохие, поэтому нам не хотелось бы их оттуда передислоцировать. Надо отдать им должное, они знают о том, что происходит вокруг Союзного государства. Но это штрих», — добавил он.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что после прибытия в республику бойцы «Вагнера» начнут делиться наработанным опытом с местными военными, уточнял «Царьград».