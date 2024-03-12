Мир 12 марта 2024, 14:30 Стали известны возможные участники коалиции по отправке войск на Украину Политолог Чихачев: инициативу Макрона могут поддержать страны Балтии и Польша Aurelien Morissard / РИА «Новости»

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Инициативу французского президента Эммануэля Макрона по отправке войск на Украине могут поддержать Польша и страны Балтии. Об этом Lenta.ru сказал кандидат политических наук Алексей Чихачев.

«На текущий момент это Франция, Польша и, вероятно, страны Балтии. Как я понимаю, у польского премьера Дональда Туска гораздо более осторожная позиция по сравнению с главой МИД Радославом Сикорским, но он поддержит эту идею рано или поздно», — сказал он.

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Чихачев не исключил, что Великобритания также поддержит идею Макрона, хотя глава МИД Дэвид Кэмерон выступил против отправки войск. По его словам, на данный момент не до конца ясна реализация этих мер.

«Возможно, все ограничиться разговорами, но какая-то группировка может сформироваться», — добавил политолог.

Ранее Макрон заявил, что не исключает отправки европейских военных в зону конфликта. При этом он подчеркивал, что консенсуса между союзниками на континенте пока что нет.