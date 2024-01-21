Мир 21 января 2024, 10:49 Стали известны вероятные потери Запада в случае конфискации активов России Запад потеряет до 288 миллиардов долларов в случае конфискации активов России РИА «Новости»

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Западные страны лишатся до 288 миллиардов долларов в случае зеркальных мер России на конфискацию ее активов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные.

По последней актуальной информации, объем инвестиций стран «Большой семерки», Евросоюза, Швейцарии и Австралии в экономику России по состоянию на конец 2022 года составлял 228 миллиардов долларов.

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При этом сумма могла увеличиться после перевода средств на счета типа «С» из-за запрета на вывод денег резидентами из недружественных государств.

На Евросоюз пришлось 223,3 миллиарда долларов, из которых 98,3 инвестировал Кипр, 50,1 — Нидерланды, а 17,3 — Германия. Также в пятерку стран по инвестициям в отечественную экономику вошли Франция (16,6) и Италия (12,9).

Замглавы МИД России Сергей Рябков предупреждал, что страна ответит зеркальными мерами на конфискацию активов. По его словам, само обсуждение темы изъятия заблокированных активов является контрпродуктивным.