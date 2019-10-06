Стали известны условия избавления Ливии от террористов

Он пояснил, что представление о двоевластии в Ливии — это лишь обман зрения. Территории. которые якобы контролирует официальный Триполи, то есть правительство национального согласия, на самом деле находятся во власти боевиков.

ФАН показало блок для пыток в ливийской тюрьме «Митига» Подробнее

В качестве примера Джума привел тюрьмы, где содержат и пытают россиян.

«Радикальные террористы захватили власть. Они называют себя какими-то официальными названиями, какими-то силовыми органами, но по факту это обыкновенные боевики, которые на сегодняшний день просто захватили ключевые позиции», — пояснил он.

По его словам, только появление единого лидера, который будет действовать в интересах граждан страны, позволит побороть это позорное явление, как терроризм.