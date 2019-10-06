Стали известны условия избавления Ливии от террористов
Ливии нужен единый лидер, чтобы сейчас разделенная надвое страна могла самостоятельно определять свою судьбу и избавиться от наводнивших ее боевиков радикальных течений. Об этом заявил специальный корреспондент РИА ФАН Аббас Джума, комментируя выступление спецпредставителя генсека ООН Гасана Саламе на второй международной встрече по Ливии, прошедшей в Берлине.
Он пояснил, что представление о двоевластии в Ливии — это лишь обман зрения. Территории. которые якобы контролирует официальный Триполи, то есть правительство национального согласия, на самом деле находятся во власти боевиков.
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В качестве примера Джума привел тюрьмы, где содержат и пытают россиян.
«Радикальные террористы захватили власть. Они называют себя какими-то официальными названиями, какими-то силовыми органами, но по факту это обыкновенные боевики, которые на сегодняшний день просто захватили ключевые позиции», — пояснил он.
По его словам, только появление единого лидера, который будет действовать в интересах граждан страны, позволит побороть это позорное явление, как терроризм.