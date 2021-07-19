Стали известны три претендентки на пост главы НАТО

Новым генеральным секретарем НАТО впервые в истории альянса может стать женщина. Среди возможных претенденток бывшие президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также действующий лидер Эстонии Керсти Кальюлайд.

Выбор преемника нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга уже активно обсуждается в штабе организации, хотя полномочия действующего главы истекают только 30 сентября 2022 года, сообщило издание Politico.

Предполагается, что кандидатура будет представлена на саммите НАТО весной или летом 2022 года. По словам источников издания, сменить Столтенберга может женщина. Это попытка следовать современным тенденциям. Также для альянса важно, чтобы политик был из Восточной Европы. Это, как считают в НАТО, должно быть важным сигналом для России.

Собеседники Politico назвали трех возможных кандидаток на должность генсека: это экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывшая глава Литвы Даля Грибаускайте и нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Также назывались фамилии экс-премьера Великобритании Терезы Мэй и ее советника по нацбезопасности Марка Седвилла. Их могут выдвинуть, потому что Лондону важно показать сохраняющееся влияние после Brexit.

Однако, как отмечает издание, Мэй во время переговоров по Brexit не показала навыков управления и коммуникации, которые важны для генсека НАТО. Седвилл же никогда не был главой Министерства обороны или МИД. А это является минимальным требованием к кандидату на эту должность.