18 июля 2023, 07:10
Стали известны траты главы МИД Германии на стилиста
Bild сообщил, что глава МИД ФРГ Бербок тратит на стилиста 8 925 евро в день
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тратит на стилиста порядка девяти тысяч евро в день. Об этом сообщило издание Bild.
По данным авторов материала, Бербок является самым дорогим министром в кабмине Германии.
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«Бербок платила своему стилисту около 8 925 евро за рабочий день, включая НДС», — написали журналисты.
Только за первое полугодие 2023 года расходы на фотографов, косметологов, визажистов и парикмахеров в федеральных министерствах превысили 500 тысяч евро.
По мнению юриста Кристина Хиллгрубера, эти траты являются политически безобразными и юридически сомнительными.
«Нашим властям необходимо больше думать о содержании и форме своей деятельности, а не концентрироваться на внешних факторах», — отметил он.
Ранее Бербок призвала европейские страны построить совместную оборону от России.
Германия
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