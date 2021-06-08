Стали известны темы переговоров Байдена и Зеленского по телефону

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсудили суверенитет Украины, партнерство двух стран и коррупцию. Информацию о беседе опубликовали на сайте Белого дома.

На повестку были вынесены поддержка Украины в связи с «продолжающейся российской агрессией», реформы и борьба со взяточничеством.

Байден подтвердил, что США поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Он заверил Зеленского в том, что намерен отстаивать это на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.

Помимо этого, стороны обсудили план Зеленского по борьбе с коррупционными преступлениями, проведение изменений в различных областях жизни страны.

Была затронута и тема «евроатлантических устремлений Украины». Они, по мнению Байдена и Зеленского, приведут к установлению «правосудия и безопасности и процветанию народа страны».

Стороны сошлись на необходимости тесного сотрудничества в области энергетической безопасности, а также наращиванию совместной борьбы с коронавирусом. В связи с этим президенты рассмотрели планы США по предоставлению Украине 900 тысяч доз вакцины против COVID-19.

Помимо этого, Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон. Совершить такой визит он попросил «позже этим летом».

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Байден дал Украине «максимальные гарантии безопасности» со стороны Штатов.