Мир 30 апреля 2023, 04:21 Стали известны страны, препятствующие США по Украине WP: Индия, Египет, Бразилия препятствуют политике США по вопросу украинского кризиса Pixabay

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Несколько стран препятствуют политике США по вопросу украинского кризиса и занимают уклончивую позицию. Это Индия, Египет, Бразилия и Пакистан, сообщила The Washington Post со ссылкой на слитые в Сеть данные американской разведки.

По мнению издания, эти данные дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается администрация Байдена.

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«Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий», — сказано в публикации.

Так, в марте глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар сообщила, что ее страна больше не может пытаться сохранять «золотую середину» между Китаем и США. Пакистан больше склоняется к настоящему стратегическому партнерству с Китаем.

А в одном из материалов говорится, что перед голосованием перед антироссийской резолюцией в ООН правительство Пакистана ожидало давления Запада. Но в итоге США так и не добились желаемого — Пакистан не поддержал резолюцию, воздержавшись от голосования.

Ранее индийский министр обороны Раджнатх Сингх заявил, что сотрудничество в сфере обороны является одной из самых важных вех в отношениях России и Индии. Страны традиционно сотрудничают в самых разных сферах.