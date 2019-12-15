Стали известны страны, о которых туристы чаще всего читали в 2019 году

На третьем месте рейтинга расположился остров Французской Полинезии в Тихом океане Бора-Бора. В список попали также Мексика (пятое место) и Коста-Рика (10-е место). Все остальные позиции — это города и американские штаты. Так, на четвертом месте расположился Лас-Вегас, шестое место досталось Аляске, далее по популярности идут Новый Орлеан, Калифорния и Нью-Йорк.

Google назвал самые популярные мемы 2019 года Подробнее

Рейтинг самых популярных запросов во всех сферах жизни «Год в поиске» Google опубликовал на этой неделе. Рейтинг трендов включает в себя имена людей, важнейшие события и истории, которые привлекли внимание пользователей. Здесь также представлены все актуальные темы поп-культуры и стиля жизни, спорта, музыки, новостей и многого другого.

В Google пояснили, что список составили на основании поисковых запросов с самым высоким пиком по сравнению с 2018 годом.