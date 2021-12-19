Законопроект о санциях против «Северного потока — 2» сенат США рассмотрит до 14 января 2022 года. Об этом заявил лидер демократов в верхей палате Чак Шумер. Его слова привел РБК.

«Не позднее чем 14 января 2022 года начнется рассмотрение S.3436, представленного ранее сегодня Тедом Крузом», — сказал Шумер.

Законопроект S.3436 был внесен представителем республиканцев Крузом. После этого они с Шумером начали переговоры. По данным Bloomberg, республиканец обещал не блокировать утверждение кандидатур на 32 правительственные должности в обмен на рассмотрение сенатом его инициативы.

Как написала The Hill, ранее Круз и Шумер уже договаривались голосовать за санкции против «Северного потока — 2», как за поправку к оборонному бюджету в обмен на прекращение республиканцем блокировки ряда кандидатов на должности послов США. В тот раз против поправок высказался республиканец Марк Рубио. Он при этом хотел добиться голосования по предложению о запрете исмпорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Сенат состоит из 100 законодатеей, по 50 от каждой партии. Для утверждения документа сенатом он должен получить 60 голосов.

Проект оборонного бюджета был опубликован в начале декабря. Санкции против «Северного потока — 2» туда не вошли.