07 сентября 2023, 19:01
Стали известны сроки присоединения Африканского союза к G20
Reuters: Африканский союз присоединится к G20 только в 2024 году
Африканский союз окончательно станет членом «Большой двадцатки» только в 2024 году, когда председательство в объединении перейдет от Индии к Бразилии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Индии, где пройдет саммит G20 с 9 по 10 сентября.
По данным источников, никто в «Большой двадцатке» не возражает против присоединения Африканского союза. В самом АС агентству подтвердили, что объединение станет постоянным членом группы.
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При этом чиновник из ЮАР сообщил, что окончательное решение по вступлению Африканского союза в G20 объявят 8 сентября. Один из членов группы может наложить вето в последний момент, обратил внимание источник.
Журналисты отметили, что при принятии в G20 Африканский союз получит статус приглашенной международной организации. Такой же статус присвоили Евросоюзу, который пока остается единственным региональным объединением с полноправным членством в «Большой двадцатке».
Африка
G20
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