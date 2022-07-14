Стали известны сроки открытия аэропорта в Сухуме

Аэропорт Сухум в столице абхазской республики должен открыться в 2024 году. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания во время визита в Башкирию 13 июля. Об этом написал сайт kp.ru.

Он также отметил, что сейчас идет активная работа по упрощению въезда из России.

«Уже определен инвестор по запуску сухумского аэропорта, идет работа по газификации Абхазии, и все это российский капитал, российские инвестиции. В 2024 году мы должны запустить аэропорт», — сказал Бжания.

Аэропорт, расположенный в 18 километров от абхазской столицы, не работает с конца грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период он обслуживал до пяти тысячи пассажиров в сутки.