Стали известны сроки избрания Олафа Шольца на пост канцлера Германии

Олафа Шольца изберут новым канцлером Германии в начале декабря. Дата проведения заседания бундестага зависит от определенных обстоятельств, сообщил Spiegel.

Шольца должны назначить на должность не позднее 8 декабря. Его избрание при некоторых условиях возможно раньше — 6 декабря.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель вряд ли побьет рекорд Гельмута Коля по времени пребывания у власти. Для этого ей необходимо оставаться в должности до 17 декабря. Коль занимал пост канцлера 5869 дней.

На выборах, которые состоялись в Германии 26 сентября, Социал-демократическая партия набрала 25,7% голосов и получила в бундестаге 206 мест. Фракцию Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) представят 196 парламентариев, «Зеленым» досталось 118 мест, «Свободной демократической партии» — 92. «Альтернативу для Германии» представят 83 человека, левых — 39 депутатов.

Социал-демократы, «зеленые» и либералы ФРГ уже начали переговоры о создании нового правительства, уведомив о согласовании коалиционного договора. Новым главой МИД Германии станет представитель партии «Зеленых» Анналена Бербок.