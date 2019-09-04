Стали известны самые лучшие для жизни города

Россия вошла в топ-20 лучших стран для экотуризма Подробнее

Специалисты составляют подобный список городов каждый год. Они учитывают порядка 30 различных показателей, таких как стабильность, уровень медицины и образования, а также культурное развитие.

Первое место в рейтинге уже второй раз подряд заняла Вена. В 2018 году она обогнала на один пункт австралийский Мельбурн, который лидировал в течение нескольких лет. Сейчас этот город снова оказался на втором месте. Сразу за ним идет Сидней, расположенный в той же Австралии.

Столица России в 2019 году получила в рейтинге 80 пунктов из 100, но осталась на прежней 68-й строчке списка. Издание отмечает, что такой показатель указывает на то, что в Москве есть проблемы с уровнем жизни, но они незначительные.

Перечень городов замыкают такие города, как Дакка в Бангладеш и нигерийский Лагос. В 2018 году они также находились в конце рейтинга. Наихудшим городом для жизни британцы признали Дамаск в Сирии.