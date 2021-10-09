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    09 октября 2021, 18:34

    Стали известны результаты анализа крови умершего депутата Рады Полякова

    Депутат Янченко: алкоголь и метадон нашли в крови умершего депутата Рады Янченко

    Дарья Морозова

    Депутат украинского парламента от фракции «Слуга народа» Галина Янченко рассказал о результате анализа крови погибшего депутата Верховной рады Антона Полякова. В ней нашли алкоголь и метадон.

    Стали известны результаты анализа крови умершего депутата Рады Полякова

    Об этом она написала в своем Telegram-канале.

    «У мертвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон», — говорится в сообщении.

    Поляков умер 8 октября. Возбуждено дело по статье «Убийство», но при этом с пометкой «естественная смерть».

    В пресс-службе Национальной полиции уточнили, что депутат умер во время оказания медицинской помощи после того, как ему стало плохо в такси. Пока нет информации, что стало причиной резкого ухудшения самочувствия Полякова.

    На сайте Киевской городской прокуратуры появились данные, что причиной смерти стала остановка сердца. По предварительным данным, у него была острая коронарная недостаточность.

    «По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца», — сказано в сообщении.