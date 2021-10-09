Стали известны результаты анализа крови умершего депутата Рады Полякова

Депутат украинского парламента от фракции «Слуга народа» Галина Янченко рассказал о результате анализа крови погибшего депутата Верховной рады Антона Полякова. В ней нашли алкоголь и метадон.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«У мертвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон», — говорится в сообщении.

Поляков умер 8 октября. Возбуждено дело по статье «Убийство», но при этом с пометкой «естественная смерть».

В пресс-службе Национальной полиции уточнили, что депутат умер во время оказания медицинской помощи после того, как ему стало плохо в такси. Пока нет информации, что стало причиной резкого ухудшения самочувствия Полякова.

На сайте Киевской городской прокуратуры появились данные, что причиной смерти стала остановка сердца. По предварительным данным, у него была острая коронарная недостаточность.

«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца», — сказано в сообщении.