Мир 15 января 2024, 11:10 Стали известны причины возможного отказа США от нового оружия Программу F-35 раскритиковали в конгрессе США в связи с задержками U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден в декабре 2023 года одобрил новый оборонный бюджет на 886 миллиардов долларов, эта сумма стала рекордной. Однако в конгрессе усомнились в целесообразности таких трат, сообщило РИА «Новости».

Среди главных проблем конгрессмены называют выпуск истребителя F-35 Lightning II. Компания Lockheed Martin в начале января завершила строительство юбилейного 1000-го экземпляра, хотя в 2001 году гарантировала выпуск почти трех тысяч самолетов уже к 2010 году.

Реклама

За это время они запросили сумму в размере 233 миллиардов долларов. С учетом заграничных клиентов портфель заказов за 23 года вырос до 3481 самолета, однако повысилась и стоимость — до 1,7 триллиона долларов. Это стало самой дорогой оружейной программой в американской истории.

В связи с этим конгрессмен Роб Уиттман выразил сомнение, что Lockheed Martin способна обеспечить выполнение заказа Минобороны США к лету.

Ранее военный эксперт Харрисон Касс заявил, что США не рискнут поставить F-35 Украине из-за опасения попадания образцов в руки России.