Стали известны причины долголетия японцев

Здоровое питание, любовь к спорту и социальной активности делают японцев долгожителями. Об этом заявил геронтолог Хидетоши Эндо, написало ИА Nation News.

По словам эксперта, традиционная кухня Японии чем-то напоминает средиземноморскую диету. Каждый день местные жители употребляют в пищу овощи, фрукты, морепродукты и рыбу. Благодаря последней организм отлично насыщается полезными жирами.

Эндо отметил, что многие японцы практикуют регулярную долгую ходьбу или бег. Кто-то предпочитает выходить на утреннюю зарядку на улицу, кто-то практикует особую гимнастику, которая снижает риск падений и переломов.

Жители Японии также убеждены в том, что в тонусе необходимо держать не только тело, но и разум. Многие из них, в основном в преклонном возрасте, посещают социальные клубы для поддержания умственной активности. Предложенные там упражнения дают возможность японцам защитить мозг от старения и снизить риск болезни Альцгеймера.