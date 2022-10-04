Стали известны возможные причастные к взрыву на «Северном потоке» | 360°

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Стали известны возможные причастные к взрыву на «Северном потоке»

Экс-сенатор США Блэк заявил, что «Северный поток» взорвало ЦРУ с согласия Шольца

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«Северный поток» взорвало ЦРУ с согласия канцлера Германии Олафа Шольца. К такому выводу пришел экс-сенатор США Ричард Блэк. Его слова процитировали в Telegram-канале «ПУЛ N3».

«Канцлер Германии Шольц, кажется, проявляет очень мало преданности или привязанности к немецкому народу и не беспокоится об угрозе финансовой стабильности, с которой они сталкиваются», — заявил он.

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Также он уличил Шольца в серьезном влиянии на ЦРУ. Блэк отметил, что именно лидерство текущего немецкого канцлера привело к остановке поставок природного газа. По его словам, сама организация вряд ли покусилась бы на неприкосновенность трубопроводов Германии.

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«И в то же время, я не думаю, что США сделали бы это без его согласия», — сказал Блэк.

Бывший сенатор подчеркнул, что это только его личное предположение. Однако многие эксперты по внешней политике разделяют его подозрения.

При этом ранее Блэк сказал, что у США есть свои мотивы для подрыва «Северных потоков».

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