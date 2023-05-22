Мир 22 мая 2023, 14:00 Стали известны потенциальные подписанты соглашения о безопасности для Украины WSJ: США предоставят Украине гарантии безопасности при участии членов НАТО в ЕС РИА «Новости»

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США собираются предоставить Украине гарантии безопасности, но, если в этом примут участие Британия, Германия и Франция. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

В статье указали, что американские власти вместе с союзниками вынесли на обсуждение модель безопасности для Украины по аналогии с израильской.

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«Это модель безопасности, которую западные лидеры, включая президента [США Джо] Байдена, сравнивали с тем, что есть сейчас у Израиля», — пояснил президент Польши Анджей Дуда, слова которого привело издание.

Он отметил, что обсуждения стратегии уже ведут. По мнению главы Польши, в рамках соглашения собираются поставить во главу угла транши оружия.

В сентябре офис президента Владимира Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины. В нем пригласили участвовать США, ЕС, Турцию, Британию и Австралию.