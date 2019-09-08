Стали известны подробности уголовных дел переданных России заключенных

«Теперь уже можно сказать. Сказать о боли и напряжении, нервах и бессонных ночах. О каждом приговоре предателям и преступникам, которые полностью признали свою вину и просили Президента Украины о помиловании», — написал Матиос.

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Причины возбуждения уголовных дел всех 35 человек он не раскрыл, но перечислил 13 человек, которые 7 сентября вернулись в Россию после освобождения на Украине.

Практически все граждане были осуждены за государственную измену, дезертирство, шпионаж и поддержку референдума в Крыму.

Например, в списке, опубликованном Матиосом, значатся Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев. Все они являются россиянами и были осуждены за участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. Мужчины, утверждает украинская сторона, воевали на стороне Донбасса.

Кроме того, Матиос рассказал об Александре Баранове и Максиме Одинцове. Раньше они служили в ВСУ, но после воссоединения Крыма и России приняли гражданство РФ и поступили на службу. Такие действия назвали незаконными, а военных обвинили в дезертирстве и госизмене.

Также в перечне есть и семь украинцев, которых также передали России. Юлию Просолову осудили за убийство начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области Александра Хараберюша. Украина заявила, что Пролосова совершила таким образом теракт по заданию Донбасса. Еще шесть граждан обвинили в шпионаже в пользу ДНР и России.

Граждан России 6 сентября помиловал свои указом украинский президент Владимир Зеленский. На следующий день, 7 сентября, стороны обменялись освобожденными людьми в формате 35 на 35 граждан.