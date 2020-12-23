Стали известны подробности убийства жандармов во Франции

«Так как дом полностью уничтожен пожаром, неизвестно, скончался ли он (стрелявший — прим. ред.) или сбежал», — заявил глава департамента.

Утром 23 декабря жандармы приехали на место происшествия по сообщению о домашнем насилии. Они увидели на крыше дома женщину и попытались ее спасти. Находившийся в доме мужчина открыл огонь по двум сотрудникам правоохранительных органов, которые зашли внутрь. Один из них погиб. Потом стрелок убил еще двух жандармов на улице и поджег дом.

Местные СМИ сообщили, что женщина, которая была на крыше, сейчас в безопасности. Подозреваемый в убийстве уже попадал в поле зрения полиции по вопросу опеки над детьми.

Шотар подтвердил гибель трех жандармов. Один получил ранения.