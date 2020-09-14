facebook_pixel
    14 сентября 2020, 12:56

    Стали известны подробности секс-скандала с Макгрегором

    Артур Блянихов

    Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор попал в очередной скандал. Его задержали на Корсике «за попытку сексуального насилия» над неизвестной женщиной, передает «Экспресс газета».
    Стали известны подробности секс-скандала с Макгрегором

    По данным издания, Макгрегор выпил в баре лишнего и показал молодой замужней женщине «свои интимные части», когда она шла в туалет.

    «Это глубоко шокировало женщину, которая отдыхала в Кальви со своим мужем», — рассказали правоохранители.

    Женщина обратилась в полицию, спортсмена арестовали, но на следующей день его отпустили, не предъявив обвинений.

    Отмечается, что это не первый сексуальный скандал, в котором оказался замешан титулованный ирландец. Два года назад некая девушка обвинила Макгрегора в том, что он применил к ней сексуальное насилие в одной из дублинских гостиниц.

    Осенью прошлого года его заподозрили в изнасиловании молодой девушки на парковке рядом с одним из пабов все в том же Дублине. Менеджер Макгрегора объяснил появление подобных заявлений повышенным вниманием к бойцу и его ошибками в прошлом.

    Новости SMI.FM