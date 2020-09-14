Стали известны подробности секс-скандала с Макгрегором

По данным издания, Макгрегор выпил в баре лишнего и показал молодой замужней женщине «свои интимные части», когда она шла в туалет.

«Это глубоко шокировало женщину, которая отдыхала в Кальви со своим мужем», — рассказали правоохранители.

Женщина обратилась в полицию, спортсмена арестовали, но на следующей день его отпустили, не предъявив обвинений.

Отмечается, что это не первый сексуальный скандал, в котором оказался замешан титулованный ирландец. Два года назад некая девушка обвинила Макгрегора в том, что он применил к ней сексуальное насилие в одной из дублинских гостиниц.

Осенью прошлого года его заподозрили в изнасиловании молодой девушки на парковке рядом с одним из пабов все в том же Дублине. Менеджер Макгрегора объяснил появление подобных заявлений повышенным вниманием к бойцу и его ошибками в прошлом.